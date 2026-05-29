Aguas de Cartagena invertirá $12.000 millones en nuevo módulo para la planta El Bosque

Aguas de Cartagena anuncia la construcción de un nuevo módulo de tratamiento en la Planta El Bosque. La obra tendrá una duración estimada de 10 meses y será financiada por la empresa, con una inversión del orden de $12.000 millones.

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Esta nueva infraestructura fortalecerá la capacidad de producción de la Planta El Bosque, brindando mayor flexibilidad para realizar reparaciones y mantenimientos, permitiendo además una respuesta más eficiente ante fenómenos climáticos, sin afectar la prestación del servicio, señaló John Montoya Cañas, gerente general de Aguas de Cartagena.

El nuevo módulo, que será diseñado bajo estándares avanzados de ingeniería e incorporará criterios de alta durabilidad, eficiencia y confiabilidad operativa, aportará 20.000 m³/día adicionales, lo que hará posible que la Planta El Bosque alcance una capacidad nominal de 290.000 m³/día de agua potable. Asimismo, funcionará como respaldo operativo.

Esta obra contará con dos líneas de producción, cada una con capacidad de 10.000 m³/día. Además, la planta utilizará tecnología de mezcla rápida que permitirá distribuir de forma uniforme los insumos para el tratamiento del agua, mejorando los procesos, especialmente cuando hay alta presencia de algas.

El sistema también incluye módulos de sedimentación tipo colmena, que favorecen la clarificación del agua y hacen posible que los filtros operen de manera continua hasta por 36 horas antes de requerir lavado. Con esto se optimiza la eficiencia del tratamiento y se mejora la estabilidad del proceso ante variaciones en la calidad del agua cruda captada.

En Aguas de Cartagena seguimos comprometidos con el fortalecimiento de la infraestructura y la implementación de soluciones que nos permitan garantizar la continuidad, calidad y confiabilidad del servicio en la ciudad.