CNE reitera obligación de retirar propaganda electoral y advierte posibles sanciones

Boyacá

El integrante del Tribunal Seccional de Garantías y Vigilancia Electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE), Gustavo Ernesto Toledo, reiteró el llamado a los candidatos para que retiren la propaganda política instalada durante la campaña, con el fin de evitar afectaciones al entorno urbano y al medio ambiente.

Según explicó, tras la jornada electoral es común que las calles queden cubiertas de afiches, pinturas y otros elementos publicitarios, lo que genera contaminación visual y desorden en las ciudades. En ese sentido, indicó que cada municipio regula, mediante decretos de propaganda electoral, los procedimientos y sanciones frente al retiro de este material.

“Toledo señaló que los candidatos son los responsables de retirar su publicidad desde el día siguiente a las elecciones, así como lo hicieron al instalarla para dar a conocer sus propuestas”. Además, agregó que el CNE tiene la facultad de hacer llamados a los partidos políticos y adoptar medidas de control para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

El funcionario reconoció a los candidatos que ya han iniciado este proceso, pero advirtió que quienes incumplan podrían enfrentar sanciones por parte de las autoridades municipales.