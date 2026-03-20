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20 mar 2026 Actualizado 12:52

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Tunja

CNE reitera obligación de retirar propaganda electoral y advierte posibles sanciones

Autoridades advierten sanciones por incumplimiento de normas municipales

Responsabilidad directa de los candidatos en el retiro de propaganda electoral

Responsabilidad directa de los candidatos en el retiro de propaganda electoral
Tunja

Boyacá

El integrante del Tribunal Seccional de Garantías y Vigilancia Electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE), Gustavo Ernesto Toledo, reiteró el llamado a los candidatos para que retiren la propaganda política instalada durante la campaña, con el fin de evitar afectaciones al entorno urbano y al medio ambiente.

Según explicó, tras la jornada electoral es común que las calles queden cubiertas de afiches, pinturas y otros elementos publicitarios, lo que genera contaminación visual y desorden en las ciudades. En ese sentido, indicó que cada municipio regula, mediante decretos de propaganda electoral, los procedimientos y sanciones frente al retiro de este material.

“Toledo señaló que los candidatos son los responsables de retirar su publicidad desde el día siguiente a las elecciones, así como lo hicieron al instalarla para dar a conocer sus propuestas”. Además, agregó que el CNE tiene la facultad de hacer llamados a los partidos políticos y adoptar medidas de control para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

El funcionario reconoció a los candidatos que ya han iniciado este proceso, pero advirtió que quienes incumplan podrían enfrentar sanciones por parte de las autoridades municipales.

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