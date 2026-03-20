Cárcel para habitante de calle señalado de asesinar a un adulto mayor
Ronald Danilo Alfaro Padilla negó su responsabilidad frente al delito de homicidio agravado
Los elementos materiales probatorios aportados por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bolívar permitieron que un juez con funciones de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a Ronald Danilo Alfaro Padilla, presuntamente responsable del asesinato de un hombre de 70 años, ocurrido el pasado 4 de marzo en el barrio El Pozón de Cartagena.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
El procesado, de 24 años, al parecer, lanzó un objeto contundente que impactó al adulto mayor en la frente causándole un traumatismo cerebral severo que le causó la muerte. Ocho días después, en cumplimiento de una orden judicial el investigado fue capturado por la Policía Nacional en el mismo sector.
