Capturado hombre de 66 años por abuso sexual contra menor en Magangué

La Policía Nacional de los colombianos, bajo la estrategia EPAIS (Entornos Protectores para la Infancia y la Adolescencia), en una ofensiva contra presuntos agresores sexuales en Bolívar, logró la captura de un hombre de 66 años, mediante orden judicial de fecha 30/01/2026 emanada por el Juzgado promiscuo municipal de Pinillos con funciones de control de garantías.

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La detención se llevó a cabo luego de 4 meses de investigación, en la Carrera 2 con Calle 11 sector Plaza Bolívar, barrio Centro del municipio de Magangué, Bolívar.

La denuncia se presentó ante la Comisaría de Familia en el municipio de San Jacinto del Cauca, luego de que la niña de 13 años le contará a la madre que desde el año 2023 en el municipio de Pinillos Bolívar, el abuelo paterno venía abusando sexualmente de ella y amenazándola.

Según la versión de la víctima, su abuelo la observaba mientras se bañaba o se cambiaba de ropa. En una ocasión, bajo los efectos del alcohol y utilizando la fuerza, la accedió carnalmente. No conforme con estos actos, la amenazaba e intimidaba, advirtiéndole que la agrediría si llegaba a revelar lo sucedido. Asimismo, llegó al punto de pedirle que se fueran a vivir juntos y que fuera su mujer.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, hizo un llamado a proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes, invitando a la comunidad a denunciar cualquier situación de riesgo y a estar siempre atentos al cuidado de los menores.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años y un Juez de la república lo cobijó con medida de aseguramiento y se encuentra recluido en la Estación de Policía Magangué.