Cámara de Comercio y congresistas del Magdalena se articulan por el desarrollo del territorio/ Cámara de Comercio

Santa Marta

Por primera vez, la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena sostuvo un espacio de articulación con los congresistas del departamento recién elegidos, para impulsar una agenda legislativa y de gestión orientada al desarrollo económico, la competitividad y la transformación del territorio.

El espacio contó con la participación de los senadores Patricia Caicedo, Carlos Mario Farelo y Honorio Henríquez, así como de los representantes a la Cámara Kellyn González, Franklin Lozano y Chadán Rosado. Los congresistas que no pudieron asistir por compromisos de agenda manifestaron su disposición de sumarse a esta iniciativa.

Durante la jornada, se propuso a la Cámara de Comercio como un aliado técnico de la agenda legislativa del Magdalena, poniendo a disposición de los congresistas su capacidad institucional en información, análisis, estructuración de iniciativas, articulación territorial y acompañamiento técnico para priorizar proyectos estratégicos del departamento.

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“Este es un momento determinante para el Magdalena. Hoy tenemos la oportunidad de trabajar sobre una agenda de propósito superior que nos permita impulsar los proyectos que el departamento necesita y generar transformaciones reales para su gente. dos sector público, privado, academia y comunidades”, afirmó Carlos Jaramillo Ríos, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena.

Esta agenda conjunta tiene como propósito final impulsar proyectos estratégicos para el Magdalena, generar más empleo, fortalecer la competitividad y contribuir a una mejor calidad de vida para los ciudadanos del departamento.