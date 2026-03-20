Cámara de Comercio invita a los microempresarios a renovar y acceder a beneficios exclusivos

La renovación anticipada de la matrícula mercantil empieza a marcar la diferencia para los microempresarios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena. La entidad anunció que quienes realicen este trámite entre el 18 y el 24 de marzo podrán acceder a una oferta limitada de herramientas y programas orientados al crecimiento empresarial.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La iniciativa incluye la entrega de 30 datáfonos, que facilitan la recepción de pagos electrónicos y fortalecen la operación comercial de micronegocios. A esto se suman 20 cupos en el programa “Yo Crezco Cartagena”, enfocado en el desarrollo empresarial; y 50 cupos más en la “Clínica del Emprendimiento”, dirigida a quienes avanzan en su proceso de formalización.

Esta apuesta busca acercar a los microempresarios a soluciones prácticas, formación especializada y acompañamiento técnico que inciden directamente en su productividad y sostenibilidad.

Quienes accedan a esta oferta también serán invitados a “Evoluciona”, el lanzamiento del portafolio de servicios empresariales de la Cámara de Comercio de Cartagena para 2026. El encuentro, previsto para el 27 de marzo, reunirá a empresarios en un espacio diseñado para conectar con nuevas rutas de crecimiento, alianzas y fortalecimiento empresarial.

“En la Cámara de Comercio de Cartagena estamos enfocados en acompañar a los empresarios en cada etapa de su desarrollo. La renovación oportuna les permite seguir conectados con programas, servicios y oportunidades que impulsan la competitividad en Bolívar. ‘Evoluciona’ será ese punto de encuentro donde presentaremos cómo pueden activar su potencial empresarial en 2026 y conectarse con nuevas oportunidades de crecimiento”, informó Andrea Piña Gómez, presidenta Ejecutiva de la CCC.

Rápido, fácil y seguro

El trámite puede realizarse de manera ágil a través de distintos canales habilitados por la entidad. La opción más directa es el portal www.cccartagena.org.co/tramites-en-linea, que permite completar el proceso en cualquier momento del día, sin desplazamientos y con validación inmediata.

También está disponible el pago de la renovación mediante aliados bancarios como Bancolombia, Davivienda y Banco de Occidente, así como en puntos de recaudo autorizados como Éxito, Carulla y SuperGIROS.

Para quienes opten por la atención presencial, la entidad dispone de sus sedes en Cartagena (Manga y Ronda Real) y en los municipios de su jurisdicción: Turbaco, El Carmen de Bolívar, Calamar y María La Baja.

Durante los sábados 21 y 28 de marzo, además se habilitará atención especial en jornada de 8:00 a. m. a 12:00 m. en las sedes de la ciudad de Cartagena de Indias, con el fin de facilitar el acceso al trámite.

La invitación es a realizar la renovación de manera anticipada y asegurar el acceso a esta oferta, en un proceso que puede completarse en pocos minutos a través de los diferentes canales disponibles.