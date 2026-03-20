Avanza la intervención urbanística de El Laguito

La Gobernación de Bolívar, bajo el liderazgo del gobernador Yamil Arana, continúa avanzando en la ejecución de la fase 1 del proyecto de intervención urbanística en el sector de El Laguito, una iniciativa estratégica para la recuperación integral de este importante espacio urbano y turístico de la ciudad.

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En esta etapa inicial, se desarrollan actividades clave como la excavación mecánica y el mejoramiento del sendero peatonal, así como la localización y replanteo de las estructuras proyectadas. De igual forma, se adelanta la ampliación de la vía de acceso a las zonas de parqueo mediante el uso de material de playa, lo que permitirá optimizar la movilidad y el acceso al sector.

Como parte de las acciones ejecutadas, se destaca el cerramiento provisional del área de intervención, el retiro de material excavado y los trabajos de relleno con arena en zonas estratégicas como parqueaderos y vías. Asimismo, se han realizado labores de localización, trazado y replanteo topográfico tanto en tierra como en cuerpos de agua, garantizando la precisión técnica necesaria para el desarrollo de las siguientes fases del proyecto.

En general, el proyecto constituye una solución ambiental y urbanística para una zona vital de Cartagena, orientada a mejorar el entorno urbano, fortalecer el uso público del espacio y potenciar el desarrollo sostenible y turístico de la ciudad.

En su fase urbanística, el proyecto contempla una transformación integral del sector de El Laguito, que incluirá la construcción de 454 metros de senderos peatonales en la playa del Hilton, un sendero elevado en voladizo de 220 metros y 290 metros adicionales en conexión hacia Castillogrande.

Además, se desarrollarán más de 3.000 metros cuadrados destinados a parque infantil y áreas recreativas, con zonas biosaludables, plazas y juegos para el disfrute de residentes y visitantes.

La iniciativa también contempla una moderna zona de parqueaderos de 5.623 metros cuadrados, con capacidad para 138 vehículos, 4 buses y 40 motocicletas, así como equipamiento turístico que incluirá baños, duchas, vestieres, módulos comerciales, bodegas y una zona de espera para rutas hacia Tierra Bomba.

En materia deportiva, se construirán espacios adecuados como una cancha reglamentaria de fútbol y dos canchas de voleibol, complementadas con amplias áreas verdes. Igualmente, se adecuarán zonas de descanso con mobiliario urbano, sombra, puntos de vigilancia y rutas peatonales.

El proyecto incorpora, además, senderos ambientales y estructuras palafíticas alrededor de todo El Laguito, junto con embarcaderos marítimos que permitirán mejorar la operación del transporte hacia la isla de Tierra Bomba.

Con esta obra, la Gobernación de Bolívar reafirma su compromiso con la recuperación de espacios estratégicos, la protección ambiental y el fortalecimiento del turismo sostenible en Cartagena de Indias, consolidando a El Laguito como un referente de desarrollo urbano integral en la región Caribe.