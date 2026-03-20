Autopistas del Caribe implementa COLPASS en el peaje Gambote

Autopistas del Caribe implementará el sistema de pago electrónico COLPASS en el peaje Gambote a partir del 18 de marzo del presente año, con el propósito de facilitar el tránsito de los usuarios y ofrecer una alternativa ágil y segura para el pago del peaje.

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COLPASS permite realizar el pago de manera electrónica mediante un TAG instalado en el vehículo, el cual funciona en distintos peajes del país. Los usuarios que cuenten con este dispositivo y mantengan saldo suficiente podrán transitar sin detenerse, utilizando los carriles habilitados para este sistema.

En el peaje Gambote, el servicio operará en los carriles intermedios 2 y 3, debidamente señalizados. Los demás carriles continuarán funcionando manuales con normalidad para quienes no utilicen TAG o prefieran el pago tradicional.

La Concesión hace un llamado a los usuarios a verificar previamente el saldo de su dispositivo y a identificar correctamente los carriles habilitados, con el fin de evitar contratiempos en el tránsito.

Los usuarios pueden adquirir el TAG con alguno de los 7 intermediadores habilitados

Flypass: flypass.com.co

Fácilpass: facilpass.co

Gopass: gopass.com.co

OpenPass: openpasscolombia.com

Copiloto: copilotocolombia.com

Vía Rápida: viarapida.com.co

Tolis: tolis.com.co

Con esta implementación, Autopistas del Caribe avanza en la modernización de la operación del corredor y en la incorporación de herramientas tecnológicas que aportan eficiencia y orden en el servicio al usuario.