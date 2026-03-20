Arroyo Grande se llena de sabor y tradición con el Gran Festival Cultural y Gastronómico de la Yuca

El corregimiento de Arroyo Grande será el escenario del Gran Festival Cultural y Gastronómico de la Yuca, que se realizará este sábado 21 y domingo 22 de marzo, una celebración que impulsa la economía rural y rinde homenaje al trabajo de los campesinos cartageneros.

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Este evento, que reunirá a familias, productores y visitantes, ofrecerá una amplia muestra de productos derivados de la yuca, como carimañolas, arepas de yuca, pan de yuca, tortas y los tradicionales enyucados, preparados con recetas que han pasado de generación en generación.

El festival también contará con un gran cierre cultural con fandango en vivo, consolidándose como un espacio para disfrutar en comunidad, fortalecer la identidad cultural y dinamizar el turismo rural en esta zona de Cartagena.

La actividad es apoyada por la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata), reafirmando su compromiso con el fortalecimiento del campo y el bienestar de las comunidades rurales, conforme con la visión de Gobierno del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz.

El director de la Umata, Adolfo Pérez, resaltó la importancia de este tipo de iniciativas:

“Este festival es una oportunidad para visibilizar el esfuerzo de nuestros campesinos y seguir construyendo puentes entre el campo y la ciudad. Desde la Umata continuamos apoyando estos espacios que promueven el desarrollo rural, el emprendimiento y el orgullo por nuestras tradiciones”.

La invitación es abierta a toda la ciudadanía para que se acerquen, disfruten de la gastronomía local y apoyen directamente a quienes, con su trabajo, hacen posible que el campo siga creciendo.