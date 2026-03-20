Alias ‘Lobo Menor’ ya está en Ecuador tras ser expulsado de Colombia: esto enfrentará

Colombia

Las autoridades colombianas confirmaron la expulsión del ciudadano ecuatoriano Esteban Aguilar, conocido con el alias de ‘Lobo Menor’, señalado como uno de los líderes de la organización criminal “Los Lobos”.

De acuerdo con el director de la DIJÍN, coronel Ever Alfonso, el procedimiento se realizó en la noche del jueves mediante una figura administrativa de expulsión, coordinada entre Migración Colombia y las autoridades ecuatorianas. El hombre ya fue entregado a sus homólogos en Guayaquil, donde deberá responder ante la justicia.

Alias ‘Lobo Menor’ era uno de los delincuentes más buscados por Ecuador, debido a su presunta participación como autor intelectual en el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, crimen ocurrido en 2023 y que generó conmoción en la región.

Según explicó el oficial, la expulsión se aplicó como un procedimiento administrativo válido en el marco de acuerdos diplomáticos entre ambos países, sin necesidad de adelantar un proceso de extradición.

“Se trata de un ciudadano ecuatoriano requerido por su país, por lo que se activa esta figura para facilitar su entrega inmediata”, precisó.

El coronel Alfonso también aclaró que este mecanismo no contempla los mismos tiempos de apelación que otros procesos judiciales, como lo había señalado la defensa del implicado, ya que se fundamenta en normas migratorias y en la cooperación internacional contra el crimen organizado.

Golpe a red de tráfico de migrantes

En el mismo pronunciamiento, la DIJÍN reveló la desarticulación de una red de corrupción integrada por cuatro funcionarios de Migración Colombia, quienes presuntamente facilitaban el tráfico ilegal de migrantes asiáticos a través del Aeropuerto El Dorado de Bogotá.

La investigación, desarrollada en conjunto con agencias internacionales de Estados Unidos y la Fiscalía General de la Nación, permitió la captura de los implicados en Bogotá y Sogamoso (Boyacá). Todos recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.

Alertas por ciberseguridad electoral y terrorismo

Frente a posibles amenazas cibernéticas de cara a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, la DIJÍN aseguró que el Estado cuenta con capacidades técnicas para garantizar la seguridad de los sistemas de entidades como la Registraduría y la DIAN.

Asimismo, el coronel reconoció el deterioro en los indicadores de seguridad, luego de que Colombia ascendiera al noveno lugar en el índice global de terrorismo. Regiones como Cauca, Nariño y el Catatumbo concentran la mayor actividad de grupos armados ilegales como el ELN y disidencias de las FARC.