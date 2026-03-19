Concejales del Pacto Histórico no asistirán a reunión sobre seguridad con el alcalde Galán

ASPECTOS DEL EDIFICIO LIEVANO Y DETALLES DE SU CONJUNTO ARQUITECTONICO. ESTA CONSTRUCCION DE ESTILO DEL RENACIMIENTO FRANCES, FUE DISEÑADA POR EL ARQUITECTO FRANCES GASTON LELARGE Y CONSTRUIDO POR JULIAN LOMBANA, POR ENCARGO DEL INGENIERO INDALECIO LIEVANO. LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PALACIO FUERON CONCLUIDAS EN 1907 Y DESDE ENTONCES ALLI FUNCIONA LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA. (COLPRENSA / FOTO CHRISTIAN CASTILLO M).

Bogotá D.C

A las 2 de la tarde de este jueves 19 de marzo fue citada la reunión entre el alcalde Carlos Fernando Galán y los concejales de Bogotá para dialogar sobre la seguridad en la ciudad, así como se convocó a los congresistas el pasado 16 de marzo.

Algunos concejales confirmaron su asistencia al Palacio del Liévano, sin embargo, los ausentes, como en la primera reunión, son los siete cabildantes que hacen parte de la bancada del Pacto Histórico.

Heidy Sánchez, Ana Tersa Bernal, Roci Dussán, Óscar Fernando Bastidas, José Cuesta, Quena María Ribadeneira y Donka Atanassova son las grandes ausentes de la reunión y en comunicado explicaron sus razones como bancada.

“Ante la falta de respuestas de fondo, la ausencia de una estrategia coherente y la persistencia en explicaciones que evaden la responsabilidad de su administración, la bancada del Pacto Histórico ha decidido abstenerse de asistir a la citación convocada por su despacho”, señalaron.

Indicaron que en múltiples ocasiones y escenarios han propuesto alternativas para combatir la inseguridad, incluyendo políticas sociales y teniendo en cuenta los distintos territorios de la ciudad.

Asimismo, insistieron en que debe haber un diálogo con el Gobierno Nacional para enfrentar el crimen transnacional, “sin embargo, se ha privilegiado la confrontación política, pese a que la realidad ha demostrado su ineficacia incluso en términos electorales”.

Reiteraron su solicitud a que el secretario de Seguridad, César Restrepo, sea retirado de su cargo ya que, según la bancada, no ha logrado cumplir con sus funciones y meta para la ciudad.