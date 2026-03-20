A los 100 años, la Cámara de Representantes exalta la vida ejemplar de Simón Bossa López

En un acto cargado de solemnidad y profundo significado, la Cámara de Representantes de Colombia rindió homenaje a Simón Bossa López, quien al cumplir cien años de vida fue condecorado con la Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado Gran Cruz Oficial, una de las más altas distinciones del Congreso de la República.

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La exaltación, promovida por el representante a la Cámara Dolcey Torres y el senador Camilo Torres Villalba, reconoce no solo su centenario de vida, sino una trayectoria pública marcada por la rectitud, la ética y un firme compromiso con el servicio al país.

La ceremonia, realizada en el Hotel Radisson de Cartagena, reunió a familiares, amigos y un selecto grupo de asistentes que acompañaron este momento histórico, en el que se destacó el legado de un hombre cuya vida ha sido ejemplo de integridad y vocación de servicio. Estuvo rodeado del afecto de su esposa, Leonor Castillo, sus hijos Simón, Rocío, Rodolfo, Roberto y María, así como de sus nietos.

Durante el homenaje, el representante Dolcey Torres, el senador Camilo Torres Villalba y el jefe de Protocolo de la Cámara de Representantes, Plinio Ordoñez, resaltaron la importancia de honrar a quienes han dignificado la función pública, convirtiendo este reconocimiento en un tributo no solo institucional, sino moral.

Uno de los momentos más emotivos estuvo a cargo de su hijo, Rodolfo Bossa, quien destacó el significado de este reconocimiento:

“Este no es un acto menor. Es un momento que convoca a la reflexión y al reconocimiento sereno de una vida consagrada al servicio público con decoro y señorío. No es un tributo tardío, sino la culminación simbólica de una existencia guiada por la rectitud”.

A lo largo de cinco periodos consecutivos como congresista, Simón Bossa López se distinguió por entender la política como un deber ético, orientado al interés general y al respeto por la institucionalidad. Su ejercicio legislativo se caracterizó por la mesura, la deliberación responsable y el alejamiento de prácticas ajenas a los principios democráticos.

Abogado de la Universidad de Cartagena, juez municipal en Tolú (Sucre) y Soplaviento, profesor universitario y dirigente del Partido Liberal, representó al departamento de Bolívar con profundo conocimiento de su realidad y compromiso con sus comunidades. Su liderazgo lo llevó a ocupar importantes responsabilidades, entre ellas la presidencia de la Dirección Nacional Liberal durante el gobierno de Julio César Turbay.

Durante su intervención, Rodolfo Bossa subrayó que el reconocimiento trasciende los cargos desempeñados:

“Si hoy se honra su nombre no es solo por lo que hizo, sino por cómo lo hizo. La honestidad, la coherencia y la sobriedad fueron principios rectores de su vida. En tiempos donde la política enfrenta cuestionamientos, su ejemplo demuestra que la ética no es un adorno del poder, sino su fundamento más legítimo”.

El homenaje también incluyó un emotivo reconocimiento a su esposa, Leonor Castillo, como compañera de vida y apoyo fundamental en su trayectoria.

A sus cien años, Simón Bossa López recibe esta condecoración como testimonio de una vida ejemplar, cuya huella trasciende la historia política para convertirse en referente ético para las nuevas generaciones.

Con esta distinción, la Cámara de Representantes reafirma la importancia de exaltar a quienes han dedicado su vida al servicio público con dignidad, fortaleciendo los valores democráticos y el compromiso con el país.