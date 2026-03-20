31 de marzo, plazo para que actualice su lugar de votación para elecciones presidenciales

Los ciudadanos colombianos que hayan cambiado su lugar de residencia, tanto en el país como en el exterior, aún pueden inscribir su cédula hasta el 31 de marzo para votar en el puesto más cercano a su domicilio en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

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Este trámite también lo deben realizar los ciudadanos que han regresado al país de manera permanente o cuya cédula fue expedida antes de 1988 y aún no están incluidos en el censo electoral.

En Colombia, el trámite de inscripción se puede realizar en las sedes de la Registraduría Nacional del Estado Civil distribuidas en todo el país, en los puntos de inscripción o a través de las campañas móviles, presentando la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas o digital en cualquiera de sus dos versiones (física o digital).

En el exterior, el trámite se puede adelantar de manera virtual a través de la plataforma https://inscribeteonline2026.registraduria.gov.co/ (habilitada únicamente fuera del país) o de forma presencial en los consulados o embajadas de Colombia.

Cabe recordar que el cambio de puesto de votación se verá reflejado una vez se conforme el censo electoral definitivo para las elecciones presidenciales, es decir, a partir del 1 de mayo de 2026.

Los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación actual en www.registraduria.gov.co, dando clic en la opción ‘Electoral’ y finalizando con el botón ‘Lugar de votación’.