$10 millones de recompensa por delincuentes que balearon a joven de 18 años en Arjona

Una recompensa de hasta $10 millones de pesos ofreció la Gobernación de Bolívar por información que permita capturar a los responsables de un violento atraco en el municipio de Arjona, donde un joven de 18 años resultó herido de bala.

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El hecho, ocurrido la tarde del pasado miércoles 18 de marzo en el sector de la Calle de La Palma, fue calificado como un acto de “sevicia” por el secretario de Seguridad departamental, Manuel Berrío. De acuerdo con registros de cámaras de seguridad, la víctima, identificada como Dayro Miguel García Echeneque, fue abordada por delincuentes en moto justo cuando llegaba a su vivienda.

El ataque quedó grabado

En las imágenes se observa el momento en que García Echeneque desciende de su motocicleta para abrir el portón de un parqueadero. En ese instante, es interceptado por los asaltantes. El parrillero de una de las motocicletas forcejeó con el joven para despojarlo de una cadena de oro, avaluada en $3 millones de pesos, y un teléfono celular. Tras lograr el robo, y sin que mediara resistencia previa al escape, el delincuente le disparó a quemarropa.

“Lo lamentable es cómo los asaltantes llegan y, sin mediar palabra, disparan contra este joven para despojarlo de sus pertenencias”, manifestó Berrío durante una rueda de prensa en el Comando de la Policía de Bolívar.

Estado de salud y operativos

Aunque inicialmente se reportó su ingreso al hospital local de Arjona, el joven fue remitido al Hospital Universitario del Caribe en Cartagena para una valoración especializada debido al impacto de bala recibido. Según el reporte policial, la víctima se encuentra estable.

La Policía Nacional confirmó que en el asalto habrían participado cuatro personas —tres hombres y una mujer— distribuidas en dos motocicletas. Por instrucción del gobernador Yamil Arana, se ha desplegado un operativo especial en la zona para identificar a los agresores mediante el análisis de los videos y el apoyo de la ciudadanía a través de la línea de recompensas.