Pedro capó enciende el corazón de Puerto Rico con su nueva producción “en vivo desde el coliseo”

El reconocido cantautor puertorriqueño Pedro Capó presenta oficialmente su nueva producción discográfica: “Pedro Capó EN VIVO desde el Coliseo de Puerto Rico”, un álbum que desde hoy se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

La grabación recoge la energía y la emoción vividas el 8 de febrero de 2025, cuando Capó ofreció un concierto memorable en el emblemático Coliseo José Miguel Agrelot, el principal escenario de espectáculos de la isla.

Con este lanzamiento, el artista comparte con el mundo la intensidad de una noche que marcó un hito en su carrera y en la memoria de sus seguidores.

El álbum refleja la relación única que Capó logra con su público, un vínculo que se ha convertido en sello de su trayectoria. Cada canción revive la atmósfera de aquel concierto, donde miles de voces se unieron para celebrar su música y su legado artístico.

Con múltiples reconocimientos internacionales y una carrera que lo ha posicionado como uno de los artistas más influyentes de Puerto Rico, Pedro Capó reafirma su lugar en la escena musical latina con esta producción especial. Su propuesta no solo documenta un momento histórico, sino que también proyecta la fuerza de su música hacia nuevas audiencias globales.

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“Este concierto fue un regalo para mi gente y ahora quiero que el mundo entero pueda sentir lo que vivimos esa noche”, expresó el artista al anunciar el lanzamiento.

La producción se convierte en un testimonio sonoro y visual de la pasión que Capó imprime en cada presentación, consolidando su estilo y su capacidad de emocionar a públicos diversos. Con este estreno, el cantautor abre un nuevo capítulo en su carrera, reafirmando que su música sigue siendo un puente entre Puerto Rico y el mundo.