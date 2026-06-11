Las autoridades investigan posible llegada del disidente de las Farc alias ‘Amazonas’ al Tolima

Tolima

Información de inteligencia revelada por parte de las autoridades en el Tolima indica que las disidencias de las Farc habría designado a un delincuente conocido en el mundo delincuencial con el alias de ´amazonas´ para que lidere acciones criminales en el departamento.

Según el secretario de Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra, alias ´Amazonas´ busca trasladarse al departamento como cabecilla de una facción de las disidencias de las Farc. En el departamento operan los grupos armados que lideran alias ´Calarcá´ y alias ´Iván Mordisco´.

Bocanegra señaló que se está haciendo un trabajo articulado entre la Policía, Ejército y Fuerza Aeroespacial adelantando un control territorial para evitar que cualquier persona llegue con fines delictivos a la región.

“Estamos en un proceso de judicialización y advirtiendo que sabemos por inteligencia que posiblemente llegaría un criminal denominado con el alias de ´Amazonas´ quien queremos que sepa por este medio que ya tenemos identificada su designación para esta zona y que aquí será repelido por la legalidad de la fuerza y que no tendrá un espacio para acciones criminales”, dijo Alfredo Bocanegra.

El funcionario resaltó que “Lo estamos esperando y que no se atreva a pisar el territorio tolimense porque muy seguramente prontamente pasaría acompañar o en las cárceles o en otro destino a quien lo antecedieron en acciones criminales”

En la última semana la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, denunció nuevamente que en el sur del departamento las disidencias de las Farc siguen carnetizando a la población civil previo a la segunda vuelta presidencial.

En el Tolima las autoridades ofrecen recompensas de hasta $300 millones por los cabecillas de las disidencias de las Farc que operan en municipios como Planadas, Rioblanco, Chaparral, Ataco, San Antonio, Rovira entre otras poblaciones.