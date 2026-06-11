El Teatro Tolima será el escenario para el lanzamiento del Festival Folclórico Colombiano

Ibagué

Para este jueves 11 de junio a las 6:00 p.m. en el Teatro Tolima se tiene preparado el lanzamiento oficial en Ibagué de la versión 52 del Festival Folclórico Colombiano

Se espera que el espectáculo tenga una escena de alto nivel que reunirá en un mismo escenario el talento, la alegría y las expresiones más auténticas del folclor de nuestro país, prometiendo cautivar a todos los asistentes.

Según la Alcaldía de Ibagué, el evento cultural tendrá entrada gratuita hasta completar el aforo del recinto, por lo que se hace un llamado a la ciudadanía a llegar temprano para lograr el ingreso.

Dato: durante la gala folclórica en el escenario participarán más de 50 artistas de danza, circo y música.

El secretario de Cultura Municipal, Mauricio Hernández Cala, aseguró que para la Administración Municipal es de vital importancia que este lanzamiento en Ibagué funcione como una ventana nacional para mostrar la identidad cultural que la región ha fortalecido durante más de cinco décadas, consolidando al festival como uno de los más importantes de toda Colombia.

“El momento más emotivo y especial de la noche será la puesta en escena preparada por la Escuela de Formación Artística y Cultural, EFAC. Esta presentación estará integrada por estudiantes, egresados y maestros de los programas técnico laboral en danza, música y teatro, quienes trabajarán de manera conjunta con el programa SIMIFARTE de la Secretaría de Cultura de Ibagué para enamorar al público asistente con su destreza, pasión y orgullo por nuestra tierra”, dijo Hernández.

Esta edición 52 del Festival Folclórico Colombiano tendrá 60 eventos en los que se espera participen más de 2 mil artistas que exaltarán la cultura en los distintos escenarios locales, reafirmando una vez más ante el país que Ibagué es la casa del folclor colombiano y uno de los destinos culturales más importantes y acogedores de la región.