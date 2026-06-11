Asesinan a un adulto mayor en medio de un presunto robo en Guamo, Tolima

Tolima

En la noche del miércoles 10 de junio fue asesinado Hommel Suárez, adulto mayor de 72 años, quien habría sido víctima de un robo en la vereda Chipuelo Centro de Guamo, Tolima.

El mayor Luis Gabriel López Ayala, comandante de la Estación de Policía de Guamo, indicó que el episodio se registró sobre las 7:20 de la noche en inmediaciones del puente de la quebrada Serrezuela, donde le dispararon con arma de fuego al adulto mayor.

“Una persona de sexo masculino de 72 años de edad fue lesionada con impactos de arma de fuego y, debido a la gravedad de las heridas, pierde la vida. Una vez conocido el caso, fueron desplegadas de manera inmediata las capacidades institucionales para realizar los actos urgentes por parte de la Policía Judicial Sijín”, detalló el mayor López.

De manera preliminar, trascendió que dos hombres en motocicleta habrían esperado al adulto mayor en el puente para robarlo. El cuerpo de Suárez fue hallado sin sus pertenencias, como el teléfono celular, la billetera y dinero en efectivo.

Finalmente, la Policía anunció que desplegó un equipo especial para avanzar en la investigación que permita capturar a los responsables del crimen del adulto mayor.