Desde la Picota estarían extorsionando a comerciantes del Tolima, Cundinamarca, Caldas y Boyacá

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué advirtió a través de un comunicado a la opinión pública a comerciantes, agricultores y ganaderos de los departamentos del Tolima, Cundinamarca, Caldas y Boyacá que circula un video en redes sociales en el que se identificó a un delincuente que desde la cárcel la Picota de Bogotá está intentando extorsionar.

“Se conoció de un material audiovisual en el cual aparece una persona con el rostro cubierto mediante pasamontañas, quien se identifica como integrante de la estructura criminal ´Jorge Suárez Briceño´ de las disidencias de las FARC. El mensaje estaría dirigido a una mujer no identificada en el municipio de Piedras, con el propósito de advertirle sobre una supuesta llamada futura de carácter extorsivo”, revela Policía Metropolitana.

La Metropolitana de Ibagué indicó que, tras un análisis preliminar, se ha evidenciado que el video no presenta las características habituales de los comunicados emitidos por estructuras reconocidas como grupos armados organizados, a pesar de la identificación mencionada

“Es importante señalar que, en la jurisdicción del municipio de Piedras, no se cuenta con información que indique presencia de Estructuras Criminales. De acuerdo con las características y contenido del video, se logró establecer que tenía origen carcelario, una vez realizada las labores técnicas y de ubicación se identificó que proviene del Complejo penitenciario y carcelario La Picota”, revelaron las autoridades.

Finalmente, la Policía Metropolitana mencionó que esta persona estaría intimidando a través de WhatsApp a comerciantes, ganaderos y agricultores en los departamentos del Tolima, Cundinamarca, Caldas y Boyacá, mediante la modalidad digital carcelaria, suplantación de estructuras criminales.