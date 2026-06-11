Hallan arsenal de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en un potrero de Chaparral, Tolima

Tolima

En la vereda Hato Viejo de Chaparral, soldados del Batallón de Infantería N.º 17 General Domingo Caicedo de la Sexta Brigada del Ejército ubicaron un depósito ilegal de material de guerra, al parecer, perteneciente a la comisión Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc.

Al parecer, este material pretendía ser utilizado para cometer atentados contra las tropas y la población civil por parte de la facción al mando de alias ‘Iván Mordisco’.

El depósito se encontraba enterrado en un potrero dentro de una caneca plástica de 40 galones, lugar ubicado por la inteligencia militar. En su interior se hallaron:

• Un fusil Galil.•

4 fusiles M4.

• 7 chalecos multipropósito.

• Proveedores metálicos.

• 1.700 cartuchos de munición de diferentes calibres.

• Pentolita y estopines eléctricos.

• Dos vallas alusivas al Frente Gerónimo Galeano.

• 17 citaciones para cobro de extorsiones.

• 9 recibos de cobro de extorsiones.

Es el segundo depósito ilegal ubicado por las tropas en menos de 15 días contra grupos armados al margen de la ley. El primero fue hallado en zona rural de Rovira, perteneciente al frente Joaquín González de las disidencias de alias ‘Calarcá’.

Los elementos incautados recientemente quedaron a disposición de las autoridades competentes.