Más de 2.000 familias afectadas por inundaciones en Facatativá: La emergencia crece

Las inundaciones en Facatativá, provocadas por el desbordamiento del río Botello, afectan sectores como Villa Miriam y Villa Olímpica. Además, el encharcamiento y el colapso del sistema de alcantarillado impactan el barrio La Paz, donde organismos de emergencia, junto con el Cuerpo de Bomberos y la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres, atienden la emergencia.

En Caracol Radio, el alcalde de Facatativá, Luis Carlos Casas, informó que entre las 12:00 de la noche del martes y las 4:00 de la mañana de este miércoles la administración municipal ha recibido múltiples llamadas de emergencia desde distintos sectores rurales y la zona urbana del municipio.

“La quebrada Mancilla y la quebrada San Rafael son las que alimentan el río Botello. Por las altas lluvias parte de estas quebradas incrementaron su nivel del agua durante la madrugada”, señaló el alcalde.

Más de 2.000 familias damnificadas

Asimismo, afirmó que el agua que inundó las viviendas ingresó desde las vías, alcanzando niveles de hasta un metro y medio. Tras afectar la zona rural, la emergencia se extendió a cerca de 20 a 26 barrios del borde sur de Facatativá, dejando más de 2.000 familias damnificadas.

Autoridades atienden la emergencia

“La Policía, el Ejército y la alcaldía estamos apoyan a los habitantes en la instalación de lonas con arena en las puertas de sus viviendas para evitar que se les dañen sus bienes materiales”, indicó Casas.

Además, la alcaldía adelanta un censo con equipos interdisciplinarios, incluidos psicólogos y trabajadores sociales, para identificar las necesidades de las personas afectadas por la emergencia.

Entrega de ayudas

“Lo que más vamos a necesitar son colchonetas. Muchas de las personas que vivían en primeros pisos quedaron con las camas inundadas. Mañana estaremos entregando kits de aseo y mercados”, dijo Luis Carlos Casas.

Por su parte, también puso a disposición su número de teléfono para coordinar la recepción de ayudas y apoyar a las familias afectadas.

“Mi número telefónico es 3208271486 y través del puesto de mando unificado que tendremos mañana jueves vamos a poder direccional las ayudas”, agregó Luis Carlos Casas.

Familias permanecen en sus viviendas

Entre tanto, indicó que, de las 22 viviendas afectadas, solo dos familias optaron por trasladarse a casas de familiares, mientras que las demás permanecen en los segundos pisos, resguardando sus viviendas.

Finalmente, la administración local espera que durante la noche cesen las lluvias para que los niveles del agua desciendan a su punto mínimo y se puedan intensificar las labores de atención a las familias afectadas.