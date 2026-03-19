Lluvias dejan emergencias en 4 municipios del Huila y mantienen 224 eventos en 2026

Maquinaria amarilla del Gobierno del Huila atiende emergencias viales en municipios afectados por las lluvias.

Las lluvias de la primera temporada del año siguen generando emergencias en el Huila. La Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres reportó cinco eventos en cuatro municipios, asociados a crecientes súbitas, deslizamientos y caída de rocas, que han afectado la movilidad y servicios básicos.

En Baraya, una creciente súbita en la quebrada La Nutria, vereda Totumito, ocasionó daños en las redes de aducción del acueducto municipal, dejando sin servicio de agua potable a la población mientras se adelantan las reparaciones.

En Colombia, un deslizamiento en la vereda Carrasposo, sector Naranjuelo, provocó el cierre total de una vía primaria. Situación similar se registra en Tello, donde una creciente súbita en la quebrada Tres Pasos mantiene bloqueada la vía hacia el centro poblado de San Andrés, y un deslizamiento en la vía Cucuana – Bajo Oriente también generó cierre total.

En Saladoblanco, la caída permanente de rocas en la vereda Oritoguaz, obligó al cierre parcial de una vía departamental, donde la Alcaldía interviene con maquinaria amarilla.

Ante este panorama, el IDEAM mantiene alertas por deslizamientos, roja en Garzón y Neiva, naranja en nueve municipios, entre ellos Aipe, Campoalegre y Rivera; y amarilla en otras localidades como La Plata, Pital y Tesalia. Además, Colombia y San Agustín están en alerta naranja por incendios de cobertura vegetal.

Pese a las lluvias, los embalses de Betania y El Quimbo se mantienen en alerta blanca, con niveles del 77,55% y 55,1% de su capacidad, respectivamente, y compuertas cerradas.

El impacto acumulado en lo corrido de 2026 evidencia la magnitud de la temporada invernal, ya son 224 emergencias en 31 municipios, 273 familias damnificadas (1.365 personas), 244 viviendas afectadas, 222 vías impactadas, seis personas fallecidas y seis instituciones educativas con daños. Los eventos más frecuentes han sido deslizamientos, crecientes súbitas e inundaciones.

Frente a esta situación, el Gobierno del Huila mantiene activo el Banco de Maquinaria Amarilla para atender emergencias y garantizar la movilidad en zonas rurales. Actualmente hay frentes de trabajo en municipios como Acevedo, San Agustín, Palermo, La Plata, Colombia, Garzón, Gigante e Isnos, donde se realizan labores de mantenimiento vial.

Además, la maquinaria interviene puntos críticos afectados por las lluvias en Tello, Teruel, Palermo y Pital, buscando restablecer el tránsito en corredores afectados.

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones, evitar zonas de riesgo como laderas, ríos y vías afectadas, y acatar las recomendaciones de los organismos de socorro.