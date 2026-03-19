Cuatro personas asesinadas y otras dos heridas en las últimas horas en Bucaramanga

Preocupación por ola de violencia en Bucaramanga. Tres personas fueron asesinadas y otras tres resultaron heridas en hechos sicariales registrados este miércoles 18 de marzo en diferentes sectores de la capital santandereana.

En un primer hecho un hombre identificado como Wender Armando González Martínez de 27 años, fue asesinado con arma de fuego en el barrio Brisas del Paraíso, al sur de la ciudad.

Según testimonios entregados a las autoridades, “la víctima se encontraba en vía pública, cuando por el lugar pasan cuatro sujetos desconocidos que se movilizaban en dos motocicletas, posteriormente estas personas se devuelven, los parrilleros descienden del vehículo y disparan en contra de la humanidad de la víctima”, quien por la gravedad de las heridas fallece en el lugar.

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Por este hecho, las autoridades confirmaron la captura en flagrancia de un hombre de 20 años de edad por el delito de homicidio, sería el presunto responsable de este asesinato. Durante el procedimiento lograron la incautación de dos motocicletas, las cuales habrían sido utilizadas para la comisión del hecho.

Triple homicidio y dos personas heridas

En un segundo hecho, un ataque armado se presentó en la carrera 15 con calle 92 del barrio Ciudad Venecia de Bucaramanga, sector Quebrada la Iglesia.

El atentado sicarial dejó como saldo tres hombres fallecidos, identificados como Fausto Andrés Medina Rodríguez y Yeferson Andrés Payares Carrascal, de 27 años y, otro joven identificado Sergio Alejandro Calderon Daza. Además, otras dos personas terminaron heridas.

¿Qué motivó este triple asesinato?

El general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló que detrás de este hecho estaría la disputa entre estructuras criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes en la ciudad.

“No podemos permitir que estos delincuentes que están privados de la libertad, como alias Carnal, alias El Italiano y alias Brian, sigan disputándose el control del tráfico de estupefacientes en Bucaramanga y que siga generando homicidios como los presentados”, comentó.

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El general también anunció acciones inmediatas para contener estos hechos violentos. “Seguiremos trabajando con toda la capacidad de la Policía Nacional, con Fiscalía, con nuestros grupos especiales. He ordenado el desplazamiento de varios grupos especializados, sobre todo en los sitios despoblados, en los sitios de consumo de estupefacientes, en lugares donde tenemos presencia de estos delincuentes y donde hay expendios de estupefacientes con el fin de generar estas acciones que sigan contrarrestando el accionar criminal de estos bandidos”, concluyó.



