El actor Kevin Spacey llega a un acuerdo con tres hombres que lo acusan de presunta agresión sexual

El actor estadounidense Kevin Spacey ha llegado a un acuerdo con tres hombres que lo demandaron por acusaciones de agresión sexual, evitando así un juicio civil previsto para octubre en Londres.

Los hombres alegaron que Spacey los había agredido entre 2000 y 2013, y en noviembre se determinó que el actor enfrentaría un nuevo juicio.

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Uno de los hombres ya lo había demandado en 2022 por presunta agresión sexual, que, según él, tuvo lugar en agosto de 2008.

Otro hombre alegó que Spacey lo agredió 12 veces entre 2000 y 2005.

Un tercer hombre, Ruari Cannon, renunció a su derecho al anonimato y alegó que Spacey lo manoseó en una fiesta en 2013.

Spacey, que ha negado todas las acusaciones en su contra, fue absuelto previamente de los cargos de agresión sexual presentados por cuatro hombres en un juicio penal en el Reino Unido en 2023.

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Dos de esos hombres luego presentaron demandas civiles ante el Tribunal Superior de Londres.

No se dieron a conocer los detalles del acuerdo.