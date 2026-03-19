Joven que había sido reportada como  desaparecida en Bogotá murió en un accidente vial 

En las últimas horas, la imagen de Sonia Alejandra Izquierdo Rocha, de 24 años circuló por las redes sociales para lograr su ubicación luego de desaparecer el pasado 17 de marzo en horas de la tarde en la carrera 11A No. 94A-56, cuando se dirigía hacia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

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Sin embargo, lo que se había reportado como una desaparición tomó un giro diferente, ya que la Policía Metropolitana confirmó que la joven falleció en un accidente en el barrio 12 de Octubre.

“Se presentó un accidente vial donde involucrados dos vehículos y una motocicleta que dejó a una mujer fallecida en el lugar de los hechos y quien se movilizaba como parrillera de la motocicleta”, confirmó el coronel Nelson Perdomo.

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Por ahora, las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones correspondientes para determinar bajo qué circunstancias se presentó el accidente.