Menor que habría escapado de su casa en el Valle viajó hasta Bogotá: se restablecieron sus derechos

Bogotá D.C

En las últimas horas, la Policía logró ubicar a un niño de 14 años que estaba solo en la Terminal de Transporte del Sur de Bogotá.

De acuerdo con las autoridades, un conductor de un bus intermunicipal alertó a uniformados de la presencia de un menor de edad que había viajado desde el municipio de Buga en el Valle del Cauca hasta Bogotá solo.

El niño había sido reportado como desaparecido desde el pasado 13 de marzo y habían escapado de su hogar en la madrugada de ese día.

“Invitamos a todos los padres de familia, cuidadores y comunidad en general que cualquier hecho que pueda poner en riesgo la vida y la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes sea denunciado e informado a través de nuestros canales oficiales”, indicó el Teniente Coronel Norberto Caro, Jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales.

La Policía trasladó al menor ante la autoridad competente para el respectivo restablecimiento de derechos