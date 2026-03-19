Jorge Celedón regresa a Bogotá con un concierto inolvidable en el movistar arena

El cantante colombiano Jorge Celedón, uno de los grandes embajadores del vallenato en el mundo, anuncia su esperado regreso a Bogotá con un concierto en el Movistar Arena.

Credito: Jorge Celedón Ampliar Credito: Jorge Celedón Cerrar

Este encuentro marcará el inicio de una nueva etapa en su trayectoria, después de años llevando su música a escenarios internacionales.

Con un repertorio que ha acompañado a generaciones y una propuesta renovada, Celedón promete una noche especial en la que reunirá sus grandes éxitos con una puesta en escena contemporánea.

El espectáculo contará con diseño de iluminación programado, pantallas LED y una producción técnica de alto nivel, transformando el show en una experiencia inmersiva y cercana al público.

“Colombia siempre ha sido el corazón de mi música. Volver a cantar aquí y reencontrarme con la gente es algo que me llena de emoción”, expresó el artista.

Este concierto se realizará bajo la producción de Fénix Entertainment, responsable de giras internacionales de artistas como Luis Miguel, Ricardo Arjona y Shakira.

Para la empresa, este regreso representa un momento clave en la evolución del artista: “Jorge Celedón ha construido una relación muy profunda con el público colombiano. Para nosotros es un honor acompañarlo en esta nueva etapa y proyectar su talento e historia”, señaló Patricio O’Ryan, CEO de Fénix Entertainment.

Con este anuncio, Jorge Celedón no solo confirma su regreso a Bogotá, sino también una noche que promete convertirse en una celebración inolvidable para el vallenato y en uno de los eventos musicales más esperados del año en la capital.