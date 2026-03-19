Jhon Arias se reporta en la fecha 7 del Brasileirão con Palmeiras

Palmeiras se impuso 2-1 ante Botafogo en la fecha 7 del Brasileirão, en un partido que tuvo como protagonista al colombiano Jhon Arias, clave en la victoria que deja al “Verdao” como líder del campeonato.

El encuentro comenzó con intensidad y rápidamente el equipo local tomó ventaja. Al minuto 9, Allan Elias abrió el marcador para Palmeiras, que logró controlar el ritmo del juego durante la primera mitad. Antes del descanso, el panorama se complicó para la visita tras la expulsión de Cristian Medina al 45’, dejando a Botafogo con diez hombres.

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En el segundo tiempo, Palmeiras aprovechó la superioridad numérica y amplió la ventaja al 53’ con un tanto de Jhon Arias, quien firmó una destacada actuación. Tras recuperar el balóna, el colombiano corrió al borde del las 16 con 50 para así sacar un remate potente para ampliar el resultado sobre Botafogo en el compromiso.

Sin embargo, la reacción visitante no tardó en llegar y al 58’ Danilo descontó para mantener con vida a su equipo en el compromiso.

Más allá del gol, Arias fue uno de los jugadores más influyentes del partido. Registró 31 pases completados de 34 intentos (91%), generó dos pases clave, creó una gran ocasión y sumó 64 toques de balón, siendo determinante en la construcción ofensiva del equipo.

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Jhon Arias jugó 84′ minutos de la victoria del Palmeiras y por parte del otro jugador colombiano Jordan Barrera disputo 56′ minutos del compromiso en donde registró 2 remates (1 a puerta). En ataque, completó 9 de 13 pases (69%) y sumó 18 toques, en un partido correcto pero sin mayor protagonismo.

Con este resultado, Palmeiras se posiciona en la primera casilla del torneo y ratifica su buen momento en la temporada. El próximo reto del conjunto brasileño será el sábado 21 de marzo, cuando enfrente a São Paulo FC a partir de las 7:00 p.m. (hora Colombia).

Así fue el gol de Jhon Arias