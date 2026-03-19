Hombre fue detenido como presunto agresor sexual de una menor en San Jacinto, Bolívar

En una investigación que duró un mes, adelantada por la Policía Nacional de los Colombianos con su Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Servicios Especiales, bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía General de la Nación seccional 29 seccional El Carmen de Bolívar, se logró la captura mediante orden judicial de alias “DIN”, de 40 años, por el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años, el procedimiento se realizó en vía pública del barrio Centro del municipio de San Jacinto, Bolívar.

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La situación fue revelada cuando la niña de 12 años, cansada de los constantes abusos por parte de su padre biológico, se llenó de valor y le contó a su abuela materna, quien de inmediato la trasladó a un centro asistencial, donde se activó la ruta de atención para casos de violencia sexual por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en medio de la valoraciones y exámenes médicos se evidenció que la menor había sido contagiada de una infección de transmisión sexual.

Los hechos investigados fueron denunciados el pasado 10/09/2025; sin embargo, al parecer, venía agrediéndola sexualmente y amenazándola desde el 10/11/2024, durante aproximadamente un año.

Luego de obtenerse los Elementos Materiales Probatorios y la evidencia física, se expidió la orden de captura emanada por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Jacinto, Bolívar. El detenido se encontraba huyendo de las autoridades en zona rural de este mismo municipio.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda reiteró el compromiso de la Policía Nacional con la protección de niños, niñas y adolescentes, asegurando que continuarán las acciones contundentes contra quienes vulneren sus derechos. Además, hizo un llamado a padres y cuidadores a estar atentos y denunciar oportunamente cualquier hecho.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años y un Juez de la república lo cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario cárcel San Sebastián de Ternera en Cartagena.