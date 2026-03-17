Sin movilidad entre Yondó y Barrancabermeja por una socavación en el puente que del río Magdalena

Yondó- Antioquia

El alcalde de Yondó, Antioquia, Yerson Ariza Rivera, informó que, debido a la socavación de un aparte del puente Guillermo Gaviria a la altura del PR9+120, esta importante vía que conecta la población con Barrancabermeja tiene cierre total para vehículos.

Una vez se reportó la novedad, llegó personal operativo y técnico de INVÍAS para analizar el daño y planear estrategias de soluciones para intervenir el socavón de unos cinco metros de profundidad y un poco más de tres de ancho.

“Estamos en una situación crítica, teniendo en cuenta que esto prácticamente es un perjuicio en nuestra economía total, porque es la movilidad de todos los habitantes del municipio de Yondó, la movilidad de las empresas que hoy están asentadas en nuestro municipio. Créame que este cierre total de este puente es una afectación grande para todos nosotros, para la economía, los proyectos que estamos ejecutando, las obras que se están ejecutando. Ecopetrol también se va a ver afectado”, advirtió el mandatario Ariza.

Durante todo el lunes, la ANI y la Ruta del Cacao con la alcaldía municipal se reunieron para analizar un plan inmediato debido a la emergencia ocasionada por el río Magdalena.

“El agua se filtró por debajo de unos pilotes y fue socavando, de tal manera que la tierra fue cediendo y quedó el vacío y, gracias a Dios, pues en el momento que se presentó el derrumbe, no había ningún vehículo transitando por el momento”, recalcó el alcalde.

Por el momento no se comunica una alternativa de movilidad en el territorio, pero el mandatario insiste en que es urgente.