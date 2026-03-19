Gobernación rechaza decisión de cerrar unidad de salud mental en hospital de Barrancabermeja

Bucaramanga

La gerente del hospital psiquiátrico San Camilo, Natalia Ojeda, advirtió que el interventor del hospital en Barrancabermeja quiere cerrar la unidad de salud mental por lo que podrían quedar sin atención más de 30 personas.

“El año pasado atendimos más de 20.000 usuarios en la sede. De ahí ya se remiten pacientes para acá porque son insuficientes las camas y con este cierre se quedaría Barrancabermeja y las zonas aledañas sin ni una sola cama de salud mental", indicó Ojeda.

A su turno, el gobernador Juvenal Díaz Mateus, hizo un llamado al gobierno nacional para que le preste atención a esta situación que se podría presentar en Barrancabermeja y dejar afectaciones en los pacientes que requieran atención en salud mental.

"Yo pido la intervención del ministro de salud y la intervención del superintendente de salud para que esto no pase. Se va a generar un daño muy grande a los usuarios de la salud en Barrancabermeja, porque esa unidad de salud mental atiende muchas personas. El Hospital Psiquiátrico San Camilo está totalmente al día, ha pagado las deudas. Nosotros hemos ayudado en ese sentido y le pedimos al ministro y al superintendente de salud que intervengan para que no se vaya a cometer ese daño a la salud de los barranqueños“, señaló el mandatario.

Desde la gerencia del hospital psiquiátrico y la gobernación de Santander hacen un llamado al ministro de salud y a la Supersalud para que intervengan ante esta decisión y se pueda mantener esta unidad en Barrancabermeja.