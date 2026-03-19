Frustran atentado con 18 explosivos en zona rural de La Plata, Huila

Una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía en el Huila permitió frustrar un atentado de gran magnitud en zona rural del municipio de La Plata, donde fueron destruidos 18 artefactos explosivos improvisados.

La intervención se llevó a cabo en las veredas Villa Mercedes y Los Pinos, gracias a labores de inteligencia y control territorial desarrolladas por tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 26 Cacique Pigoanza, adscrito a la Novena Brigada, en coordinación con el Grupo Liviano de Caballería N.° 11 y la SIJIN de la Policía Huila.

Durante la operación, las autoridades ubicaron y neutralizaron dos áreas minadas que, según información oficial, habían sido instaladas estratégicamente por estructuras ilegales con el objetivo de atentar contra la Fuerza Pública y sembrar temor en la población civil.

En la primera zona intervenida fueron hallados seis artefactos explosivos improvisados, de los cuales dos eran de alto poder destructivo y cuatro de mediano alcance. En un segundo punto, las tropas encontraron otros 12 artefactos de mediano poder. De acuerdo con las autoridades, todos contaban con sistemas de activación por telemando, lo que evidenciaba el alto nivel de riesgo para habitantes y uniformados.

Este resultado, según el Ejército, debilita las capacidades de la subestructura Hernando González Acosta del Bloque Central Isaías Pardo, señalada de operar en esta zona del departamento.

Las autoridades destacaron que la oportuna intervención evitó posibles pérdidas humanas y reiteraron el compromiso de mantener operaciones sostenidas en el territorio. Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa que ponga en riesgo la seguridad en las zonas rurales del Huila.