Jorge Celedón anuncia gira que celebra la historia del vallenato

El cantante colombiano Jorge Celedón, uno de los grandes embajadores del vallenato en el mundo, anunció una nueva gira internacional que marcará un capítulo decisivo en su carrera artística. Esta etapa se desarrolla bajo la producción de Fénix Entertainment, reconocida por trabajar con artistas de talla mundial como Luis Miguel, Ricardo Arjona, Chayanne, Ricardo Montaner y Shakira.

Con una trayectoria que lo ha llevado a presentarse en América, Europa y otras regiones, Celedón se ha consolidado como uno de los artistas colombianos con mayor presencia internacional.

“Cada concierto es una oportunidad para compartir nuestra música con el mundo”, expresó el intérprete, quien prepara un recorrido que celebrará su historia musical y el legado del vallenato en escenarios globales.

En paralelo, el artista lanzará “La Historia Mía”, un cortometraje concebido como anuncio cinematográfico de esta gira. La pieza propone una narrativa visual innovadora, con escenas que funcionarán como contenidos breves y emocionales, diseñados para conectar con nuevas audiencias digitales.

Desde el management del artista, Alfonso Castro, se destacó la importancia de esta alianza: “Nos permite pensar en grande, abrir nuevos caminos y seguir llevando su música a escenarios cada vez más importantes en el mundo”.

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Por su parte, Patricio O’Ryan, CEO de Fénix Entertainment, subrayó: “Su música ha llevado el vallenato a muchos rincones del mundo y creemos que esta nueva etapa es la oportunidad de proyectar ese legado hacia el futuro”.

La alianza contempla no solo giras globales, sino también nuevos formatos de contenido y proyectos audiovisuales, incluyendo una docuserie que explorará la historia de Celedón y su impacto en el vallenato.

Los primeros escenarios confirmados incluyen ciudades de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, con especial énfasis en mercados clave como México y EE. UU., donde la audiencia latina vive un momento de alta visibilidad global.

Con esta nueva etapa, Jorge Celedón reafirma su papel como embajador del vallenato, llevando la esencia de la música colombiana a públicos cada vez más diversos y consolidando su legado en la historia del género.