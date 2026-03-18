Concierto de Rocío Dúrcal en el Auditorio Nacional de México se estrenará en cines de Latinoamérica

El primer concierto de la cantautora y actriz española Rocío Dúrcal se estrenará en cines de Latinoamérica y España por el vigésimo aniversario de su muerte.

Se trata de su primera presentación en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, realizada el 22 de noviembre de 1991.

El concierto llevará el nombre de ‘Rocío Dúrcal, 20 años sin ti’.

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Esta producción remasterizada y en 4K llega a la gran pantalla en Latinoamérica en salas de México, Colombia, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Chile.

Incluirá, además de las interpretaciones de Dúrcal, de dos grandes de la música mexicana como Enrique Guzmán y Juan Gabriel, con quien interpretó a duo y grabó su composición “Amor eterno”.

Con una trayectoria de más de cuatro décadas, Dúrcal interpretó música pop, bolero, mariachi y baladas románticas y es ampliamente reconocida como una de las más grandes cantantes españolas de todos los tiempos.

Siendo muy popular en México y Latinoamérica, se ganó el sobrenombre de “la Reina de las Rancheras”.

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En 1999, Rocío Dúrcal fue ingresada al Salón de la Fama por su versatilidad y sus canciones emblemáticas.

En 2005, Dúrcal recibió un Premio Grammy Latino a la excelencia musical, otorgado por la Junta Directiva de la Academia Latina de la Grabación.

Al igual que el Premio a la Trayectoria en los Premios de la Música de España, organizados por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).