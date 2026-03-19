Empresarios del Valle defienden su rol en medio de críticas al sector

Durante la presentación del Reporte Empresarial Consolidado 2023–2024, líderes del sector en el Valle del Cauca destacaron, el aporte de las empresas al desarrollo regional, a pesar de los cuestionamientos desde distintos sectores y la realidad política del país.

El informe, que reúne a 72 organizaciones, señala que estas representan el 26% del PIB del departamento y que, de cada 100 pesos generados, 77 se redistribuyen en la sociedad.

La directora de ProPacífico, María Isabel Ulloa, aseguró que esta evaluación permite evidenciar que las empresas no son un actor ajeno a la sociedad, sino fundamentales en la generación y distribución de riqueza.

“Hay 109 mil empleos generados, eso está generando casi 200 mil personas beneficiadas, también 1.5 billones en inversión social, el otro 50 es en inversión a través de las fundaciones, a través de acciones e iniciativas como Compromiso Valle que evidencia que estamos invirtiendo directamente a municipios más de 700 mil millones de pesos solamente en el 2024”, indicó.

Ulloa también señaló que, aunque en la actualidad del país existe una narrativa que critica al empresariado, los resultados muestran que las compañías son fundamentales para el desarrollo, la formalidad y la reducción de la pobreza.

“Este quinto reporte nos coincide en un momento de país en el que el rol del sector empresarial se critica, se estigmatiza, se caricaturiza casi como ese villano, diablo o gordito lleno de plata que no quiere distribuirlo en la sociedad y este informe con datos concretos demuestran como en el Valle del Cauca, esa empresa no es ese villano”, señaló.

Catalina Giraldo, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Carvajal, destacó la contribución de las empresas al desarrollo de la región a través del apoyo a la educación de los hijos de sus colaboradores y sus familias.

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“Un profesional que se forma, logra un salto económico de esa familia, de lo que se podría demorar muchos años en llegar. Cuando logras tener un médico en esa familia, esta ya no es la misma en la siguiente generación y ese tipo de crecimiento es fundamental y es un motor muy grande que a veces pasa desapercibido para el crecimiento de la comunidad”, indicó.

Por su parte, Alexei Arbona, profesor de economía de la Universidad Javeriana Cali, señaló que el principal desafío para potenciar el impacto de las empresas en la región es generar empleos de calidad y formales.

“Queremos más empleos, mejor remunerados, con contratos estables, a término indefinido, con condiciones de inclusión, empresas que cuidan a los trabajadores con salud ocupacional, salud mental, que cuidan la cadena de valor, que impiden que haya niños en la cadena de valor. Ese es el tipo de cosas que estamos testeando aquí”, dijo.

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El informe también evidencia avances de las empresas en materia ambiental, al destacar que gran parte de la energía utilizada por las compañías es autogenerada y proviene de fuentes renovables, además de altos niveles de aprovechamiento de residuos.