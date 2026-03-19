Empresa de un integrante de ABBA adquiere los derechos sobre el nombre y la imagen de Tina Turner

La empresa Pophouse Entertainment, fundada por el integrante del grupo sueco Abba, Bjorn Ulvaeus, ha adquirido los derechos sobre el nombre, la imagen y la semejanza de Tina Turner.

La compañía también adquirió una participación mayoritaria en los derechos del catálogo musical de Turner a BMG.

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Aun no se han revelado los términos de la adquisición.

Pophouse es la empresa responsable de crear el espectáculo ‘ABBA Voyage’ en 2021.

Además, adquirió el catálogo, la marca y la propiedad intelectual de Kiss por un valor superior a los 300 millones de dólares en 2024.

Cyndi Lauper también se asoció con la compañía, que adquirió la mayoría de sus derechos musicales en 2024.

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La compañía también posee la mayoría de los derechos de la música de Avicii.

En 2021, Turner vendió su participación en sus grabaciones en solitario, sus derechos editoriales y los derechos de su nombre e imagen a BMG por una suma de 50 millones de dólares.