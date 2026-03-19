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19 mar 2026 Actualizado 15:14

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Internacional

El secretario general de la ONU dice a USA e Israel que “ya es hora de terminar esta guerra”

António Guterres, instó el jueves a Estados Unidos e Israel a poner fin a su guerra con Irán antes de que se descontrole

António Guterres, secretario general de la ONU, Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images / picture alliance

António Guterres, secretario general de la ONU, Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images

AFP

El secretario general de la ONU, António Guterres, instó el jueves a Estados Unidos e Israel a poner fin a su guerra con Irán antes de que se descontrole, y advirtió de las “posibles consecuencias trágicas” para los civiles y la economía mundial.

“A Estados Unidos ya Israel: ya es hora de poner fin a esta guerra que corre el riesgo de quedar completamente fuera de control”, declaró Guterres a periodistas en una cumbre de la UE en Bruselas. “A Irán, deben atacar a sus vecinos. Ellos nunca fueron parte en el conflicto”, agregó.

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