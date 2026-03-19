Cien militares españoles evacuados de Irak a Turquía y otros 200 en las próximas horas

Casi un centenar de militares españoles desplegados en Irak han sido evacuados a Turquía debido a la situación de guerra en Oriente Próximo y los 200 restantes serán sacados del país previsiblemente “en las próximas horas”, ha informado la ministra de Defensa, Margarita Robles.

En declaraciones a los medios tras entregar el premio ‘Soldado Idoia Rodríguez, Mujer en las Fuerzas Armadas’ 2026, Robles ha señalado que “la situación es muy compleja” y ha añadido que la idea es que a todos los militares regresen a España y para ello hay tres aviones “preposicionados” para llevar a cabo el traslado cuando “haya una ventana de oportunidad”.

Del total de militares que se encuentran ya en Turquía, 57 son de la coalición internacional Inherent Resolve para derrotar al estado islámico, liderada por Estados Unidos, y 42 estaban integrados en la misión de la OTAN en Irak (conocida como NMI).

La ministra ha explicado que la evacuación esta madrugada de los 42 militares del NMI ha sido “muy complicada” porque estaban en los búnkeres y se han tenido incluso que “abortar” algunos vuelos antes de que pudieran embarcar debido al “cruce de misiles”.

Estos militares junto con los 57 de operaciones especiales de la coalición internacional que fueron evacuados hace unos días ya están en Turquía, donde España tiene desplegados otros 150 efectivos y una batería Patriot en la base de Incirlik, en la localidad de Adana.