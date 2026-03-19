El Pulso del Fútbol, 19 de marzo de 2026
El Pulso del Fútbol debate sobre las novedades de la convocatoria de la Selección Colombia.
¿Tendrá "palos" la Selección Colombia? El Pulso del Fútbol, 19 de marzo de 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre los rumores que hablan de una posible convocatoria de Sebastián Villa a la Selección Colombia. César dijo: “Le preguntamos a la gente en nuestro sondeo qué opina de convocar a Sebastián Villa a la Selección Colombia. No sé si Villa es más que los jugadores que han sido convocados recientemente”. Steven agregó: “Villa juega de extremo derecho y así le va bien. Creo que si toda su parte legal está en orden, no hay problema por convocarlo. Actualmente tiene todos sus procesos archivados”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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