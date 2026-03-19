¿Tendrá "palos" la Selección Colombia? El Pulso del Fútbol, 19 de marzo de 2026 00:00:00 44:40 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre los rumores que hablan de una posible convocatoria de Sebastián Villa a la Selección Colombia. César dijo: “Le preguntamos a la gente en nuestro sondeo qué opina de convocar a Sebastián Villa a la Selección Colombia. No sé si Villa es más que los jugadores que han sido convocados recientemente”. Steven agregó: “Villa juega de extremo derecho y así le va bien. Creo que si toda su parte legal está en orden, no hay problema por convocarlo. Actualmente tiene todos sus procesos archivados”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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