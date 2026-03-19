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19 mar 2026 Actualizado 20:09

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El Pulso del Fútbol, 19 de marzo de 2026

El Pulso del Fútbol debate sobre las novedades de la convocatoria de la Selección Colombia.

Sebastian Villa. (Photo by Cesar Heredia/Getty Images) / Cesar Heredia

Sebastian Villa. (Photo by Cesar Heredia/Getty Images)
¿Tendrá &quot;palos&quot; la Selección Colombia? El Pulso del Fútbol, 19 de marzo de 2026

¿Tendrá "palos" la Selección Colombia? El Pulso del Fútbol, 19 de marzo de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre los rumores que hablan de una posible convocatoria de Sebastián Villa a la Selección Colombia. César dijo: “Le preguntamos a la gente en nuestro sondeo qué opina de convocar a Sebastián Villa a la Selección Colombia. No sé si Villa es más que los jugadores que han sido convocados recientemente”. Steven agregó: “Villa juega de extremo derecho y así le va bien. Creo que si toda su parte legal está en orden, no hay problema por convocarlo. Actualmente tiene todos sus procesos archivados”.

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