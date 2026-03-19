El guitarrista rítmico de la banda AC/DC, Stevie Young, es hospitalizado en Buenos Aires, Argentina

DETROIT, MICHIGAN - APRIL 30: Stevie Young of AC/DC performs during a stop of the Power Up tour at Ford Field on April 30, 2025 in Detroit, Michigan. (Photo by Scott Legato/Getty Images) / Scott Legato

El músico y guitarrista rítmico de la banda de rock australiana AC/DC, Stevie Young, fue hospitalizado en Buenos Aires, Argentina.

“Por precaución, fue ingresado en un hospital local donde se le están realizando todos los exámenes”, dijo un portavoz del grupo.

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“Stevie se encuentra bien y de buen ánimo. Está deseando subir al escenario el lunes”, agregó.

A pesar de haber sido internado, se espera que se presente el próximo lunes en la capital argentina.

AC/DC se presentará en Buenos Aires los días 23, 27 y 31 de marzo en el marco de su gira ‘Power Up’.

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Su último concierto fue el pasado 15 de marzo en Santiago de Chile.

Stevie Young se unió a la banda en abril de 2014 para grabar el álbum ‘Rock or Bust’, pero no fue anunciado como miembro oficial hasta septiembre de ese mismo año, reemplazando a su tío, Malcolm Young, quien se retiró debido a la demencia.