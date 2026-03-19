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19 mar 2026 Actualizado 22:50

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El guitarrista rítmico de la banda AC/DC, Stevie Young, es hospitalizado en Buenos Aires, Argentina

“Por precaución, fue ingresado en un hospital local donde se le están realizando todos los exámenes”, dijo un portavoz del grupo.

DETROIT, MICHIGAN - APRIL 30: Stevie Young of AC/DC performs during a stop of the Power Up tour at Ford Field on April 30, 2025 in Detroit, Michigan. (Photo by Scott Legato/Getty Images) / Scott Legato

DETROIT, MICHIGAN - APRIL 30: Stevie Young of AC/DC performs during a stop of the Power Up tour at Ford Field on April 30, 2025 in Detroit, Michigan. (Photo by Scott Legato/Getty Images)

Matheo

El músico y guitarrista rítmico de la banda de rock australiana AC/DC, Stevie Young, fue hospitalizado en Buenos Aires, Argentina.

“Por precaución, fue ingresado en un hospital local donde se le están realizando todos los exámenes”, dijo un portavoz del grupo.

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“Stevie se encuentra bien y de buen ánimo. Está deseando subir al escenario el lunes”, agregó.

A pesar de haber sido internado, se espera que se presente el próximo lunes en la capital argentina.

AC/DC se presentará en Buenos Aires los días 23, 27 y 31 de marzo en el marco de su gira ‘Power Up’.

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Su último concierto fue el pasado 15 de marzo en Santiago de Chile.

Stevie Young se unió a la banda en abril de 2014 para grabar el álbum ‘Rock or Bust’, pero no fue anunciado como miembro oficial hasta septiembre de ese mismo año, reemplazando a su tío, Malcolm Young, quien se retiró debido a la demencia.

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