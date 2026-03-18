El actor Val Kilmer es resucitado por la inteligencia artificial para protagonizar nueva película

El actor estadounidense Val Kilmer, fallecido el 1 de abril de 2025, ha sido resucitado gracias a la inteligencia artificial para protagonizar la película ‘As Deep as the Grave’.

Cinco años antes de su muerte, Kilmer había sido elegido para interpretar al Padre Fintan, un sacerdote católico y espiritualista nativo americano, en esta nueva película.

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Pero Kilmer, que luchaba contra un cáncer de garganta, estaba demasiado enfermo para estar en el set.

“Era el actor que yo quería para este papel”, dice el guionista y director de la película, Coerte Voorhees.

“El personaje fue diseñado pensando en él. Se inspiró en su herencia nativa americana y en su conexión y amor por el suroeste. Estaba pasando por un momento muy, muy difícil de salud y no pudo hacerlo”, agregó.

Aunque no rodó ni una sola escena, el director logró plasmar su visión de incluir a Kilmer en el reparto gracias a una inteligencia artificial generativa de vanguardia.

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Esto lo consiguió con la colaboración de los herederos del actor y su hija Mercedes.

“Su familia no dejaba de decir lo importante que consideraban la película y que Val realmente quería formar parte de ella. Él creía que era una historia importante a la que quería que su nombre figurara. Fue ese apoyo el que me dio la confianza para decir: ‘De acuerdo, hagámoslo’. Aunque algunos puedan considerarlo controvertido, esto es lo que Val quería”.