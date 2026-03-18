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18 mar 2026 Actualizado 22:09

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Política

DNI alerta por operación coordinada para extraer datos en sistemas estatales de cara a elecciones

Una trabajo en conjunto con el que buscan extraer información delicada y sensible.

Exterior de la oficina de la DIAN - Colprensa.

Exterior de la oficina de la DIAN - Colprensa.

Una alerta emitió la Dirección Nacional de Inteligencia por afectaciones en los sientas de información estatales, con los que buscan alertar las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

La alerta principal fue por la vulneración a la página de la Dian que sucedió el pasado 6 de marzo, dos días antes de los comicios al Congreso y de las consultas. Para la Dian está alteración, y otras intrusiones en sistemas informáticos estatales, evidencian un trabajo coordinado para extraer información sensible y confidencial como nombres, apellidos y cédulas de ciudadanía colombianas.

El análisis técnico sobre estos sucesos, arrojó que los que están detrás de estos hechos, buscan la construcción de un “lago de datos”, que buscan usar como insumo para alterar datos en diferentes fuentes y los reportes de información electoral, tanto en la etapa previa como en la posterior a la jornada de votación.

¿Cuál es el llamado del DNI?

El DNI recomienda a las entidades estatales la categorización de “Infraestructura crítica cibernética”, para el manejo del software, hardware y firmware que intervenga en el conteo de votos.

De esta manera, buscan que las entidades intervengan en la revisión integral de las bases de datos y los metadatos; y puedan estar al tanto de los registros que participan en la jornada electoral.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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