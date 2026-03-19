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19 mar 2026 Actualizado 18:10

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Defensoría rechaza restricciones de disidencias ‘Iván Mordisco’: Vulnera derechos de la población

la Defensoría del Pueblo reiteró su disposición permanente de adelantar labores humanitarias y acompañar a la población civil en estas zonas del país.

Alerta temprana de la Defensoría del Pueblo en Risaralda por grupos armados (getty images)

Alerta temprana de la Defensoría del Pueblo en Risaralda por grupos armados (getty images)

A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo se pronunció sobre las restricciones de movilidad en territorios donde se encuentran las disidencias de ‘Iván Mordisco’, manifestaron que vulnera el Derecho Internacional Humanitario y la defensa de los derechos de la población civil.

Según la entidad, estas restricciones a los organismos humanitarios terminan castigando a las comunidades, “Impedir o condicionar la presencia de organismos humanitarios imposibilita el monitoreo sobre riesgos para la población civil, deja a las comunidades sin el acompañamiento al que tienen derecho, limita el acceso a la atención humanitaria y coarta las labores para aliviar su sufrimiento”.

En ese mismo sentido se manifiesta la preocupación por el intento de “deslegitimar, obstaculizar o poner en riesgo la labor de sus funcionarias, funcionarios, colaboradores y colaboradoras, quienes, incluso en contextos adversos, desarrollan un trabajo técnico, humano y riguroso orientado a velar por el ejercicio de los derechos humanos y el respeto de la dignidad humana”.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo reiteró su disposición permanente de adelantar labores humanitarias y acompañar a la población civil en estas zonas del país.

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