De Margarita a escenarios internacionales: 27 años de música

Su carrera comenzó en Venezuela, dentro de la escena electrónica nacional, donde rápidamente fue reconocido como uno de los DJs destacados del circuito. En 2004 obtuvo una residencia profesional en Señor Frogs, en la Isla de Margarita, tras superar un proceso de audición, iniciando una etapa formativa clave en la gestión musical de espacios con alta rotación turística.

Posteriormente, amplió su presencia en escenarios de mayor escala con presentaciones en Kamy Beach, donde consolidó su capacidad para estructurar presentaciones completas adaptadas a públicos diversos. Durante los años siguientes participó en temporadas consecutivas de Semana Santa en la Isla de Margarita durante trece años, experiencia que implicó una adaptación constante a audiencias recurrentes con expectativas renovadas.

Uno de los hitos de su carrera ocurrió en 2012, cuando participó en el evento masivo “Viva la Música”, realizado el 22 de julio en la Base Aérea La Carlota en Caracas, que reunió aproximadamente 217.000 asistentes, según cifras reportadas por la producción del evento. El encuentro fue liderado por el cantautor panameño Rubén Blades y contó con la participación de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, bajo la dirección de Gustavo Dudamel, convirtiéndose en uno de los eventos musicales de mayor asistencia en la historia reciente del país.

En Estados Unidos, Marco Detroit ha extendido su actividad artística a eventos institucionales y celebraciones privadas de alto perfil, incluyendo presentaciones vinculadas a entornos diplomáticos relacionados, con embajadas como Indonesia, Brasil y España, donde la musicalización requiere adaptación a protocolos formales y audiencias multiculturales.

Paralelamente, ha desarrollado iniciativas de educación musical comunitaria, facilitando talleres para jóvenes en espacios públicos como bibliotecas, donde introduce herramientas técnicas de producción musical y principios de disciplina creativa.

En el ámbito profesional, Marco Detroit mantiene afiliación con organizaciones de gestión de derechos de autor en Estados Unidos. Desde 2017, es miembro de BMI y editor afiliado a ASCAP, instituciones encargadas de administrar derechos de interpretación pública y propiedad intelectual en la industria musical.

A lo largo de su carrera, Marco Detroit ha combinado ejecución artística, producción escénica y participación en proyectos culturales de diversa escala, integrando presentaciones masivas, dirección creativa en producciones multidisciplinarias y programas de impacto comunitario dentro del ámbito de la música en vivo.