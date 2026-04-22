Cárcel para cuatro hombres señalados del cobro extorsivo a un comerciante en Cartagena

Por petición de una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata(URI) de la Seccional Bolívar, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Mauro Andrés Miranda Simanca, Duván Felipe Cortinas Bossio, Luis Santiago Álvarez Puerta y William José Rodríguez Tovar, señalados de estar involucrados en las exigencias económicas ilegales a un comerciante en Cartagena.

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Según la investigación, el pasado 12 de marzo Miranda Simanca, al parecer, ingresó a un establecimiento de comercio del barrio El Bosque de la capitalbolivarense donde le habría entregado al propietario del lugar un papel con membretede la Oficina de la CostaBolívar. En la misivale informaba que su negocioestaba en el área delictiva del referido grupo ilegal, por lo que debía comunicarse a un celular.

La negativa a recibir el papel habríamotivado al ahoraprocesado a dispararle, impactando una de las manos de la víctima, quien fue atendido en un centro médico, luego de que el atacante huyera en una moto.

Siete días después, Miranda Simanca habría regresado al local, en compañía de los tres hombres hoy implicados para exigir la entrega de dos millones de pesos, producto de las extorsiones.

Uniformados de la PolicíaNacional que se encontraban cerca del lugar se percataron de la situación y capturaron en flagrancia a las cuatro personas.