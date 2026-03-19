Cordoberxia confirma la primera condena por el asesinato del periodista Rafael Moreno en Córdoba

Montería

La Fundación Cordoberxia, organización defensora de derechos humanos, confirmó la primera condena por la muerte violenta del periodista Rafael Moreno, ocurrida en octubre de 2022 en el municipio de Montelíbano, sur de Córdoba.

Según Cordoberxia, el sentenciado sería un líder urbano del grupo armado organizado Clan del Golfo que delinque en esta sección del país.

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“Pese a la reciente condena de 11 años de prisión de Edinson Manuel Meza Avilez, alias 40 o ‘el señor de los Números’, señalado de ser líder urbano del Clan del Golfo, primer sentenciado en el expediente por el asesinato del periodista Rafael Moreno, a casi 4 años del repudiable suceso que denunciamos públicamente en su momento, seguimos exigiendo que quienes pagaron y ordenaron la muerte, los de ‘cuello blanco’, sean condenados”, expresó.

Tras lo expuesto, puntualizaron que “es necesario que se condenen a los que desde la política silencian con muerte y amenaza”.

La condena se habría emitido por parte del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Montería. Sin embargo, las autoridades no se han pronunciado sobre este caso revelado hoy, 19 de marzo.