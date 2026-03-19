Aumenta en 30% la demanda en urgencias de Medilaser tras cierre temporal de Clínica Los Andes

La clínica reportó un incremento del 30% de usuarios en la atención de su servicio de urgencias / Foto: Suministrada.

Tunja

La clínica Medilaser reportó un incremento del 30% en la atención de su servicio de urgencias, situación atribuida al cierre temporal de este servicio en la Clínica Los Andes, una de las cuatro principales instituciones de salud de la capital boyacense.

Así lo confirmó el gerente de Medilaser, Edgar Vargas Granados, en diálogo con Caracol Radio, donde explicó que la suspensión de actividades en la otra entidad ha generado una redistribución de pacientes entre las instituciones restantes.

Según Vargas Granados, la Clínica Los Andes habría realizado una pausa temporal en sus servicios mientras avanza en acuerdos con las Entidades Promotoras de Salud (EPS), con la expectativa de reabrir próximamente. Sin embargo, esta situación ya ha tenido un impacto significativo en la red hospitalaria local.

“Ha habido una mayor demanda de usuarios. No podemos desconocer que la Clínica Los Andes era una de las cuatro instituciones con servicio de urgencias en Tunja, que además atiende no solo a la población de la ciudad, sino también a la provincia Centro de Boyacá y otras zonas del departamento”, señaló.

El directivo explicó que, ante la salida temporal de uno de los prestadores, la carga asistencial se ha distribuido entre las otras tres instituciones, lo que ha elevado la ocupación en servicios clave como consulta de urgencias, observación, hospitalización y procedimientos quirúrgicos.

Pese a la presión en la demanda, Vargas aseguró que se ha implementado un plan de trabajo conjunto con la Secretaría de Salud, otras clínicas y las EPS, con el objetivo de garantizar una atención “digna, humana y de calidad”.

“Nos fijamos un plan de trabajo que está funcionando para sostener la atención en condiciones adecuadas”, afirmó.

Las autoridades de salud continúan monitoreando la situación, mientras se espera la reactivación del servicio de urgencias en la Clínica Los Andes, lo que permitiría aliviar la carga actual sobre la red hospitalaria de Tunja.