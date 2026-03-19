"Atentaron contra mi vida y tuve que salir del país": habla exsindicalista de Drummond exiliado

UNIDAD INVESTIGATIVA- CARACOL RADIO

En diálogo con el Noticiero del Medio Día y la Unidad Investigativa de Caracol Radio, José Antonio a quien a quien se le protege su verdadera identidad por seguridad, y uno de los antiguos líderes del sindicato Sintramienergética, de Drummond, se refirió a la ausencia de justicia plena tras 25 años, contra todos los responsables de ordenar el asesinato de cuatro de los directivos del sindicato a manos de los paramilitares en un contexto de protestas e inconformidades con Drummond.

El antiguo líder relató que las amenazas en su contra comenzaron después de asumir la vocería tras el homicidio de varios de sus compañeros, entre ellos Valmore Locarno y Víctor Orcasita, presidente y vicepresidente de Sintramienergética.

“Tomamos la vocería ciertos líderes ya que la directiva y los más importantes miembros no se presentaron a trabajar por varias semanas, entonces nos tocó a nosotros como líderes activistas tomar la vocería de nuestra asociación sindical” sentenció.

El sobreviviente le contó que el día del crimen, los buses que interceptaron los paramilitares bajo el mando Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’ tenían como destino la residencia de los trabajadores que terminaban un turno de ocho días.

“Yo iba en el bus número uno, el que arrancó de primero. Valmore y Víctor iban en el segundo bus que arrancó de segundo”, recalcó.

25 años después de los asesinatos, los procesos penales no avanzan porque según él las multinacionales tienen mucho poder y aunque fueron condenados algunos autores materiales, aseguró que la justicia no ha llegado a los intelectuales.

“Esto fue un complot de empresa, altos directivos de la empresa Drummond, paramilitares, seguridad e inclusive miembros de las Fuerzas Armadas, el DAS, la Policía y hasta el Ejército estuvieron involucrados. Tenemos conocimiento que el DAS en Valledupar nos hacía inteligencia a nosotros y suministraba información a los grupos paramilitares y los miembros de seguridad de la empresa nos vivían siguiendo, tomaban fotos y vivían constantemente haciéndonos inteligencia internamente”.

Desde Drommund, a través de un comunicado negaron cualquier participación de los directivos de la época y aseguraron que lamentaban los hechos ocurridos hace 25 años.