Artistas cartageneros llegan a Barcelona con Circo Caribe: participan en proyecto internacional

La Compañía cartagenera Circo Caribe se encuentra en Barcelona, España participando del lanzamiento del proyecto CIRCONSENSO, financiado por el programa Erasmus+ en el ámbito de la formación profesional, coordinado por la Federación Española de Escuelas de Circo Socioeducativo FEECSE.

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El proyecto reúne a organizaciones de siete países —España, Chile, Colombia, Ecuador, Brasil, Francia y México— con el objetivo de desarrollar un marco común de competencias para los formadores de circo en la región, adoptando el Marco Europeo de Garantía de Calidad en la FP (EQAVET) como referencia metodológica.

A partir de los avances europeos en este campo, se dará inicio a un diálogo transnacional que construirá un Marco de Competencias adaptado a la realidad Iberoamericana, implementará programas piloto de formación y promoverá alianzas estratégicas para su reconocimiento institucional.

La participación de Circo Caribe en este proyecto de Cooperación Internacional es una oportunidad para fortalecer la iniciativa de la Escuela de Circo del Caribe que propone desarrollar estrategias de transformación social a partir de las herramientas de las artes circenses aplicadas a la construcción del tejido social.

El próximo viernes 20 de Marzo en el Ateneu Popular 9 Barris, Ágata Quintero, directora de Circo Caribe, participará en la VI Jornada Profesional del Circo, organizada por la FECSE donde se llevará a cabo el Panel “Hacia un Circonsenso del perfil de formador/a de circo en Iberoamérica”.

En este espacio se compartirá con los demás socios del proyecto Circonsenso: CircoChile, Tejido de Circo Social de Ecuador, Unicamp de Brasil y Circología de México, para presentar la realidad del sector en cada país y los objetivos compartidos del proyecto con una mirada puesta en el futuro conjunto del sector circense entre Europa y Latinoamérica.

El proyecto Circonsenso tendrá una duración de 3 años y concluirá en Cartagena en octubre de 2028 con un evento de cierre, que contará con la participación de todas las organizaciones asociadas y ofrecerá a la ciudad un encuentro con los mejores exponentes del circo social en Iberoamérica.