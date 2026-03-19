Se mantienen las alertas en Santa Marta y el Magdalena ante nuevo frente frío

Santa Marta

En Santa Marta, partes de la Sierra Nevada y municipios del sur del Magdalena, se registrarán precipitaciones entre moderadas y fuertes de acuerdo con el reporte de las autoridades ambientales, ante la conformación de un frente frío en el noroccidente del Caribe.

De acuerdo con los reportes, estas precipitaciones podrían ocasionar un aumento en los caudales de los ríos que descienden hacia la subregión norte, por lo que se mantiene especial vigilancia en municipios como Fundación, Aracataca y Zona Bananera.

Asimismo, se hace un llamado a las comunidades costeras de Santa Marta, Puebloviejo y Ciénaga a estar atentas ante la probabilidad de mar de leva, fenómeno que puede generar incremento del oleaje y afectaciones en zonas cercanas al litoral.

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La Dirección General Marítima (DIMAR) informa que para los días jueves 19 y viernes 20 de marzo se pronostica una disminución gradual del viento y del oleaje, sin embargo, es posible que persistirán condiciones de mar de leva (mar de fondo) en aguas abiertas del mar Caribe central y oriental, y a lo largo del litoral Caribe colombiano, especialmente en el Archipiélago de San Andrés y Providencia e Islas Cayos del Norte.